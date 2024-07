Reuters Groenewegen gehuldigd in Dijon

NOS Wielrennen • vandaag, 18:13 Groenewegen euforisch en ambitieus na etappezege: 'Komen nog zeker vier kansen'

Dylan Groenewegen was vanzelfsprekend in een opperbest humeur na zijn zege in de zesde etappe van de Tour de France, die een historisch randje had. Hij werd de eerste Nederlands kampioen met een ritzege in de Tour sinds Léon van Bon in 2000.

"Supergaaf", vindt Groenewegen. "Het was al zo ontzettend gaaf dat ik die trui won en dan ook een Touretappe winnen in het rood-wit-blauw... dat is voor Nederland mooi en voor mezelf ook."

De ritzege betekent veel voor de Amsterdamse sprinter, die vorig jaar geen etappes in de Tour wist te winnen. "Vorig jaar lukte het niet, hoewel ik er wel vaak dicht bij zat. Dit jaar zei ik dat ik heel goede benen had en dat het moest gaan lukken, dan bouw je de druk wel op. Als het dan uiteindelijk lukt, in de eerste week, dan is het bevrijdend fietsen."

2:47 Groenewegen na ritzege in Tour: 'Ik zet mijn feestneus de hele avond op'

Maar niet alleen vanwege de trui is de ritzege van Groenewegen historisch. Zijn machtige sprint betekende zijn zesde zege in totaal in de Ronde van Frankrijk; slechts vijf Nederlanders mochten vaker juichen.

Joop Zoetemelk, Jan Raas en Gerrie Knetemann zijn recordhouders met elk tien dagzeges in de Tour. Daarachter komen Jean-Paul van Poppel (9 zeges), Jan Janssen (7) en nu dus ook Groenewegen (6, net als Jelle Nijdam en Gerben Karstens).

Als het aan Groenewegen ligt, komt er nog een zege bij in deze Tour. "Ik denk dat er in totaal nog zeker vier kansen komen. Maar eerst gaan we het vanavond vieren. Het is natuurlijk een Touretappe en dat betekent heel veel voor iedereen."

Feestneus

Een bijrol in het succes van Groenewegen was weggelegd voor zijn bril-met-kapje, die hem aerodynamischer moest maken. "Ik zet die feestneus de hele avond op, zo blij ben ik", grapte Groenewegen. "Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar we zijn hier zo gewaagd aan elkaar en alle beetjes helpen."

ANP De 'feestneus' van Groenewegen

Toch moet de rol van de bril niet worden overschat. "Je moet alles goed doen om te winnen en vandaag deden we dat", stelt Groenewegen.

Dat beaamt ook zijn ploeggenoot Elmar Reinders. "We hebben een goed plan gemaakt en zijn goed rustig gebleven. Je hebt ons de hele dag niet gezien maar in de laatste kilometer waren we daar", concludeerde de Nederlander tevreden.

1:16 Groenewegens sprintknecht Reinders: 'Bleven heel rustig in chaos, prachtige dag'