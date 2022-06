Dag van chaotische taferelen op de weg door boerenblokkades

Boerenprotesten leidden voor de tweede keer in een week tot chaotische taferelen op de weg. Op verschillende plekken in het land werden wegen geblokkeerd door boeren met tractoren. Het leidde tot wegafzettingen en kilometerslange files. Na de avondspits verzamelden zich ook boeren op het Mediapark en voor het huis van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof).

De acties zijn een vervolg op protesten afgelopen woensdag door heel het land. Omdat die geen resultaat overleverden, was er onder boeren veel animo om opnieuw "de beuk erin te gooien".

Iets na het middaguur meldde Rijkswaterstaat de eerste blokkades. Een van de blokkades was bij Best op de A2 richting Den Bosch. Daar waren volgens de politie ongeveer vijftien trekkers aanwezig, ook lagen er hooibalen op de weg. De weg werd tijdelijk afgesloten.

Op de A28 van Hoogeveen naar Assen reden volgens de politie zo'n dertig tot zestig boeren de weg op. Agenten probeerden dit met een blokkade te voorkomen, maar de boeren reden daar met hun voertuigen omheen. De politie wist de demonstranten later alsnog tegen te houden en er werden meerdere boetes uitgeschreven. De weg werd tussen Fluitenberg en Ruinen bovendien kort afgesloten.

Tegen de avondspits waren de meeste blokkades verdwenen, maar rond 19.00 uur kwam de politie toch weer in actie op de A9 bij Akersloot en op de A28 bij knooppunt Hattemerbroek. Rond dat tijdstip werd ook de A12 richting de Duitse grens versperd door trekkers en werd de A28 weer geblokkeerd.

Gemeentehuizen

Ook waren er acties bij verschillende gemeentehuizen, waar balen hooi in brand werden gestoken. In Apeldoorn werd voor het stadhuis mest uitgereden en de boeren kwamen ook naar het provinciehuis in Den Bosch.