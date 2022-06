Minister Van der Wal doet aangifte na doodsbedreiging op vrachtwagen

Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof heeft aangifte gedaan vanwege een doodsbedreiging die eergisteren op een vrachtwagen was te zien bij het boerenprotest op de Veluwe. Dat bevestigt het ministerie van Landbouw, Voedselkwaliteit en Natuur na berichtgeving door NRC.

Op een foto, die woensdag werd vertoond in Shownieuws op SBS6, is te zien dat haar naam in een rijtje staat met de vermoorde Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Naast haar naam staan een doodskruis, een stippellijn en een vraagteken.

Een groep mannen staat op de foto bij de vrachtwagen. Ze drinken bier en eten broodjes. Het is niet bekend van wie de witte vrachtwagen is en of die verbonden is aan de agrarische sector.

Twee weken geleden werd de VVD-minister thuis opgezocht door tientallen boeren. Zij protesteerden daar tegen de stikstofplannen van het kabinet. Nadat zij met de boeren in gesprek was gegaan, probeerde een actievoerder haar buiten te houden. Daarop zei ze dat haar kinderen binnen stonden te trillen van angst. Politici van links tot rechts zeiden na afloop dat dat boerenprotest te ver ging.