Na 1,5 jaar coronacrisis is het 'feest' in de economie, maar wat heeft dat gekost?

Die hoge schulden zouden met een hogere rente een stuk duurder kunnen worden dan ze waren toen we ze aangingen. "En wat het afgelopen jaar ook gebeurd is, is dat we in Europa van alles hebben afgesproken waardoor de schuld van bijvoorbeeld Italië ook onze schuld is geworden", zegt Stegeman. "Als de rente echt stijgt, kunnen we opeens een heel ander spel hebben."

Die schuld zijn we onder meer aangegaan om miljarden over te maken aan bedrijven om hen overeind te houden gedurende de crisis. Terecht, zegt Jacobs. "Die steun is bedoeld om bedrijven door een problematische periode te loodsen, omdat de overheid beperkingen oplegt waardoor ze minder of niets kunnen verkopen. Zolang die beperkingen er zijn moet je daarmee doorgaan. Als ze er niet meer zijn, kun je stoppen met de steun."