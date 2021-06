In Nederland minder faillissementen, in veel EU-landen juist meer

Terwijl in Nederland het aantal faillissementen vooral blijft dalen tijdens de coronacrisis, zijn in veel andere EU-landen juist meer bedrijven failliet gegaan. Dat concludeert het Centraal Bureau voor Statistiek op basis van cijfers van Eurostat. Het verschil ligt aan de mate waarin de landen overheidssteun verlenen aan ondernemers.

In Nederland waren er alleen in het begin van de crisis, in het tweede kwartaal van vorig jaar, meer faillissementen. Maar nog in datzelfde kwartaal begon dat flink af te nemen, met uitzondering van de horeca. Inmiddels gaan aanzienlijk minder ondernemingen op de fles dan in de jaren ervoor.

Gemiddeld gezien is in de Europese Unie echter een heel andere trend zichtbaar. Daar daalde het aantal faillissementen begin 2020 juist flink tot in het tweede kwartaal, maar sindsdien neemt het toe.

Spanje en Roemenië spannen de kroon

Dat gemiddelde wordt omhooggetrokken door een paar landen. Zo verdubbelde het aantal faillissementen in Spanje in het eerste kwartaal in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. In Roemenië was de stijging met 150 procent het grootst.

Er waren wel andere landen waar bedrijven net als in Nederland minder vaak omvielen, zoals België, Frankrijk en Duitsland. Maar in Nederland bleven er relatief meer overeind.

Verschillen in overheidssteun en maatregelen

"Dit kan niet los worden gezien van de overheidssteun in verband met corona voor Nederlandse bedrijven", schrijft het CBS. "Niet binnen alle EU-landen werd in dezelfde mate steun verleend en ook het palet aan ingezette steunmaatregelen verschilde per land."

Dat had niet altijd alleen te maken met geld dat de overheid beschikbaar stelde voor ondernemingen. In België stelde de overheid een moratorium in op faillissementen tot in juni 2020. Voor bedrijven die tot half maart nog gezond waren, kon daardoor hoe dan ook geen faillissementsprocedure gestart worden. Frankrijk en Duitsland namen vergelijkbare maatregelen.