Wat wil Joe Biden bereiken als hij president is?

Tegelijkertijd hoopt Biden op toenadering tot Peking als het gaat om het conflict met Noord-Korea of klimaatverandering, waar China de afgelopen jaren het vacuüm vulde dat Trump achterliet. Dat zal balanceren worden, als Biden tegelijkertijd meer aandacht wil voor mensenrechten in zijn buitenlandbeleid.

Trumps voorliefde voor autocraten als Kim Jong-un, de Turkse president Erdogan of president Poetin van Rusland deelt Biden niet. Hij wil juist in zijn eerste jaar al een topconferentie over democratie organiseren om verbeteringen uit te wisselen, landen die afglijden tot de orde te roepen en mensenrechten te stimuleren.

Rassenprobleem

In eigen land zal Biden een antwoord moeten formuleren op de rassenprotesten die dit jaar oplaaiden. Trumps boodschap was duidelijk: hier moet hard worden ingegrepen omdat raddraaiers vrij spel kregen door het pappen en nathouden van de Democraten.

Biden wil juist meer naar de oorzaken kijken. Hij geeft voluit toe dat de VS een rassenprobleem heeft en erkent dat de harde misdaadwet die hij in de jaren 90 steunde, zwarte mannen buitenproportioneel hard trof. Hij wil nu minimumstraffen afschaffen, staten subsidie geven om het aantal opsluitingen terug te brengen en lichte softdrugvergrijpen van strafbladen wissen.

Waar Trump al in zijn eerste toespraak als presidentskandidaat Mexicanen als verkrachters en drugsdealers neerzette, pleit Biden voor meer nuance in het immigratiebeleid. In plaats van alle illegalen te willen uitzetten, richt hij zich liever op degenen die overlast geven. Voor de zogenoemde 'Dreamers', die als kind door hun ouders het land in gesmokkeld werden, wil hij een mogelijkheid bieden om het Amerikaans staatsburgerschap te krijgen. Trumps grensmuur zal zeker niet worden uitgebreid.

Belastingverhogingen

De aanpak van klimaatverandering zal eveneens weer hoog op de agenda komen te staan. De doelen van het klimaatakkoord wil Biden gaan halen door van fossiele energie over te schakelen op groene alternatieven. Zo zullen er geen nieuwe exploitatievergunningen voor grond die in bezit is van de Amerikaanse overheid meer worden uitgegeven, al gaat een verbod op het controversiële fracking hem te ver. Wel wil hij 2000 miljard dollar in schonere energie investeren.

Het geld dat hij nodig heeft voor die plannen wil hij binnenhalen door een Republikeinse belastingverlaging terug te draaien. Bovendien wil hij de inkomsten van bedrijven en rijke Amerikanen gaan belasten. Het geld dat dat oplevert wordt ook gebruikt voor Bidens geplande uitbreiding van de gezondheidszorg: Obamacare moet Bidencare worden.

Balanceren

Biden wil dat kroonjuweel van de regering-Obama uitbreiden met een soort ziekenfonds, waardoor miljoenen mensen meer zich kunnen verzekeren. Of dat ervan gaat komen, is maar de vraag: het Hooggerechtshof moet binnenkort oordelen of Obamacare wel grondwettelijk is. Doordat Trump te elfder ure een conservatieve rechter benoemd heeft gekregen, zal die uitspraak op een teleurstelling voor de Democraten kunnen uitlopen.

De aanhoudende aanvallen van Republikeinen op het gezondheidssysteem zijn kenmerkend voor de loopgravenoorlog die al jaren wordt gevoerd in Washington. Als de oppositie de Senaat in handen houdt, zal fractieleider McConnell de nieuwe president in alles tegenwerken. "Voor ons is het belangrijkste dat Obama maar één termijn krijgt", zei hij tevergeefs in 2010, dat zal voor Biden nu ook gelden.

Het succes van Biden zal dus afhangen van zijn vermogen compromissen te sluiten met de Republikeinen, terwijl hij ook de linkervleugel van zijn eigen partij te vriend moet houden.