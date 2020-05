Trump verbreekt banden met Wereldgezondheidsorganisatie

De Verenigde Staten stappen definitief uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens president Trump heeft de WHO niet genoeg verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van de coronapandemie.

Op een persconferentie was de Amerikaanse president weer kritisch op de WHO, die "onder totale controle van China staat". Hij is het er niet mee eens dat Amerika veel meer betaalt aan de WHO dan China en verbreekt daarom de banden.

Het Amerikaanse geld dat naar de WHO zou gaan, zal nu besteed worden aan andere organisaties die zich wereldwijd inzetten voor de volksgezondheid.

Vorige maand schortte Trump de betalingen aan de WHO al op. Hij verweet de organisatie foute informatie te hebben verspreid over het coronavirus, de crisis te hebben onderschat en China onvoldoende kritisch te hebben benaderd.

Amerika betaalt jaarlijks 400 tot 500 miljoen dollar aan de WHO. Dat is bijna 15 procent van de totale begroting.