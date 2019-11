Klimaatakkoord opgezegd: volgen andere landen voorbeeld Trump?

Beukeboom zegt dat de Amerikanen met hun beslissing een flink signaal afgeven aan de rest van de wereld. Dit zal, denkt hij, "zeker een negatief effect hebben op het halen van de doelen." Maar hij wijst er daarnaast op dat er binnen de VS ook veel goeds gebeurt. "Tegelijkertijd is er in de VS mede als gevolg hiervan een flinke beweging op gang gekomen van steden en bedrijven en organisaties die zeggen: nou, dan gaan wij een stapje harder lopen."

Geen geruststelling

Maar dat lagere overheden en bedrijven in Amerika al veel aan klimaatbeleid doen, is geen geruststelling, vindt Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving. "We moeten hier niet luchthartig over doen. President Trump vecht op dit moment verschillende maatregelen aan bij de rechter, dus het is nog maar de vraag of dat beleid van lagere overheden in stand blijft. Dat gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van uitstootnormen voor auto's en de elektriciteitssector."

De Amerikaanse regering zelf wijst er intussen op dat de CO2-uitstoot van de VS al flink is afgenomen: met 14 procent tussen 2005 en 2017. Maar volgens Pieter Boot heeft dit niks met beleid te maken, maar vooral met het functioneren van de markt, waardoor steenkool minder wordt ingezet. "De gasprijzen zijn zo laag, dat de kolencentrales nog maar heel weinig draaien."

Uitstoot China, overstromingen India

Dat de uitstoot van China voorlopig nog stijgt terwijl die van de VS daalt, is overigens niet in tegenspraak met de internationale afspraken, zegt Boot. "Voorlopig stoot China per hoofd van de bevolking nog altijd minder uit dan de VS." Ook al zijn alle afspraken op basis van vrijwilligheid, toch verwacht Boot dat ook landen als China en India zich eraan zullen houden. Niet in de laatste plaats omdat dit soort landen inmiddels zelf merkt dat de noodzaak groot is om iets aan klimaatbeleid te doen.

"Een land als India zou misschien nog een jaar of 15 door kunnen gaan met steeds meer uitstoten, maar ze merken daar nu ook al dat hun kusten overstromen, en dat maakt de noodzaak om er sneller mee aan de slag te gaan groter."