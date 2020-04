'Het coronavirus: feiten en fabels', de antwoorden op jullie vragen

Ook over immuniteit, virusremmers en vaccins kwamen veel vragen binnen. Het is twee maanden geleden dat Bruno Bruins, destijds minister voor Medische Zorg, bekendmaakte dat het virus voor het eerst was vastgesteld in Nederland.

Zijn we inmiddels iets opgeschoten in de zoektocht naar een vaccin? Weten we al of herstelde coronapatiënten immuun zijn, en zo ja hoelang?