Onderzoek naar impact coronacrisis: 'Mensen missen toekomstperspectief'

Angst om ziek te worden of je baan te verliezen. Onzekerheid over wanneer je een familielid in het verpleeghuis weer kunt bezoeken en druk op het gezinsleven door de combinatie van thuiswerken en thuisonderwijs. De coronacrisis raakt iedereen in de samenleving.

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, Kieskompas en de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar de impact van de crisis op verschillende groepen in Nederland. Ook is specifiek gekeken naar de situatie in Rotterdam. In vervolgstudies zullen ook andere steden in Nederland worden uitgelicht.

"We kennen de gezondheidsstatistieken en de economische cijfers, maar het in kaart brengen van de maatschappelijke impact is cruciaal nu er wordt gedacht over het versoepelen van de maatregelen", zegt hoofdonderzoeker en socioloog Godfried Engbersen.