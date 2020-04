Van Dissel tegen Kamer: kinderen verspreiden virus bijna niet

Kinderen spelen zo goed als geen rol bij de verspreiding van het coronavirus. Die boodschap had Jaap van Dissel van het RIVM voor Kamerleden. Volgens de viroloog blijkt uit verschillende onderzoeken dat kinderen nauwelijks ziek worden en ook zelden volwassenen besmetten met het virus.

Dat lijkt een ondersteuning van het besluit van het kabinet, om de basisscholen en kinderopvangcentra vanaf 11 mei weer te openen. Premier Rutte zei gisteren dat het de verwachting is dat die versoepeling niet tot extra druk op de gezondheidszorg zal leiden. Van Dissel praatte de Kamer weer bij over de recente ontwikkelingen.

Van de ruim 28.000 patiënten die bij de GGD's zijn gemeld zijn er iets meer dan 200 jonger dan 19 jaar oud. Dat is ongeveer 0,7 procent. Volgens Van Dissel komen die aantallen overeen met de percentages in het buitenland.

Sinds de scholen op 16 maart gesloten werden, is er in het aantal besmettingen van kinderen niets veranderd. Het RIVM ziet dat ook als bewijs voor de stelling dat kinderen nauwelijks bijdragen aan de verspreiding.

Wel ouders die kinderen besmetten

Van Dissel wees ook op onderzoek waaruit blijkt dat de kinderen die wel besmet raken, de ziekte nauwelijks doorgeven aan volwassenen. Wat wel vaker voorkomt, is dat ouders hun kinderen besmetten met het virus.

Kinderen worden ook minder ziek. Ze hebben wel keelpijn en koorts, maar ontwikkelen geen ernstige symptomen. Uit serologische tests blijkt bovendien dat ze veel minder antistoffen hebben tegen corona. Van iedereen onder de 20 jaar heeft slechts 1 procent antistoffen, bij volwassenen is dat 4,2 procent. Over de gehele bevolking ligt dat percentage nog steeds op 3,6 procent; veel te weinig voor eventuele groepsimmuniteit.

90 procent IC-opnames voorkomen

Uit de grafieken die Van Dissel liet zien, valt op te maken dat op 11 mei, als de basisscholen weer opengaan, het aantal coronapatiënten op de intensive care gedaald zal zijn tot ongeveer 700, terwijl het er nu nog meer dan 1000 zijn. Dat betekent dat er dan weer ruimte is, mocht het virus toch weer oplaaien.

Zonder de 'intelligente lockdown' hadden we volgens Van Dissel naar schatting 24.000 IC-bedden nodig hebben gehad. De maatregelen hebben zo'n 90 procent van de IC-opnames voorkomen. "Maar dat is een schatting, want het is gelukkig niet gebeurd."

Vanmiddag gaat de Tweede Kamer opnieuw in debat met het kabinet over het coronavirus. Dat debat is live te volgen via nos.nl en NPO Politiek.