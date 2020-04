Zorgorganisaties: gevaarlijke onduidelijkheid kabinet over mondkapjes

Het kabinet moet snel duidelijkheid geven over de beschikbaarheid en noodzaak van mondkapjes voor medewerkers in verpleeghuizen en de wijkverpleging. Er is nu onduidelijkheid en dat is gevaarlijk, zegt branchevereniging ActiZ.

Bij de vereniging zijn 400.000 zorgmedewerkers aangesloten. Die krijgen nu te weinig informatie over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zegt ActiZ. Doordat er nog steeds veel besmettingen in verpleeghuizen bij komen, neemt de onrust onder medewerkers toe.

Het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM geven volgens de branchevereniging onduidelijke informatie over de noodzaak van het dragen van mondmaskers. Zorgorganisaties zouden al langer aandringen op duidelijkheid.

Thuisblijven uit angst

Vandaag praat de Tweede Kamer over het verlengen van de coronamaatregelen. ActiZ wil dat de Kamerleden helderheid eisen van het kabinet over de huidige RIVM-richtlijn om zo zuinig mogelijk om te gaan met de beschikbare beschermingsmiddelen.

"ActiZ blijft bij voorkeur de RIVM-richtlijn volgen, maar dan moet die richtlijn wel rekening houden met de toenemende gevoelens van onveiligheid onder zorgmedewerkers. Dat betekent dat door het RIVM klip en klaar duidelijk moet worden gemaakt of preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zinvol is of niet", zegt een woordvoerder.

Volgens de branchevereniging kan het niet zo zijn dat medewerkers thuisblijven uit angst. "We hebben iedereen immers keihard nodig nu. En we hebben beschermingsmiddelen nodig om weer veilig bezoekers te kunnen ontvangen in verpleeghuizen als de bezoekregeling versoepeld wordt."