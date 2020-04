Coronavirus vastgesteld bij nertsenfokkerijen in Noord-Brabant

Bij twee nertsenfokkers in Noord-Brabant is bij meerdere dieren het coronavirus vastgesteld, meldt minister Schouten van Landbouw. De dieren hadden maag-darmklachten en ademhalingsproblemen.

Het ministerie gaat uit van besmetting van mens op dier, omdat enkele medewerkers van de bedrijven in Beek en Donk en Milheeze verschijnselen hadden van het coronavirus.

Volgens het RIVM zijn de nertsen de eerste dieren in Nederland waarbij een coronabesmetting is geconstateerd. Voor zover bekend is het wereldwijd de eerste keer dat covid-19 op grotere schaal is vastgesteld bij fokdieren. De besmettingen werden vrijdag bevestigd door onderzoekers van het laboratorium van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad.

Op het bedrijf in Beek en Donk zitten 7500 nertsen, in Milheeze zitten 13.000 dieren. Om verspreiding naar andere bedrijven te voorkomen mogen de nertsen en mest het bedrijf niet af.

Niet fietsen en wandelen

Op advies van het RIVM wordt de openbare weg rond beide fokkerijen in een straal van 400 meter afgesloten voor fietsers en wandelaars. Dat is een voorzorgsmaatregel, want volgens het RIVM vormen nertsenbedrijven voor zover bekend geen risico voor verspreiding onder mensen.

In de omgeving van de bedrijven worden monsters genomen om te kijken of het virus zich verspreidt. De eerste resultaten van dat onderzoek worden over twee weken verwacht. Ook eventuele katten op de bedrijven worden onderzocht, omdat die net als marterachtigen gevoelig zijn voor een covid-19-besmetting.

Meldplicht

Volgens het RIVM zijn er niet veel coronabesmettingen bij dieren vastgesteld. Er zijn enkele gevallen van besmettingen met honden en katten bekend, waaronder in België. De katten werden ziek, de honden niet. Vee als koeien, schapen of geiten is voor zover bekend niet vatbaar voor het virus.

Minister Schouten heeft een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en onderzoekers. Als bij nertsen ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte wordt vastgesteld, moet dit worden doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).