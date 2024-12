Huren volgend jaar flink omhoog, middenhuur mag het hardst stijgen

Sinds 1 juli zijn er regels voor middenhuur. Als een woning daaronder valt - bijvoorbeeld een relatief klein appartement - mag een verhuurder niet zelf bepalen hoe hoog de huur is. Wel mag de verhuurder de huur elk jaar iets verhogen, maar ook daar geldt een maximum voor.

Dat is gekoppeld aan de cao-loonontwikkeling. Een verhuurder mag daar nog 1 procent bij optellen. En omdat de lonen dit jaar stevig stegen (met 6,7 procent) doet de middenhuur dat ook, met maximaal 7,7 procent. Wie nu dus een kale huur van 1000 euro per maand betaalt, kan volgend jaar een maandelijkse rekening van 1077 euro krijgen.

Vrije huur

Bij een nieuw huurcontract mag een verhuurder in de vrije sector zelf de prijs bepalen. Maar als de huurder niet wisselt, geldt er wel een maximum voor de jaarlijkse huurverhoging. Voor de vrije sector is dat maximum gekoppeld aan de cao-loonstijging of de inflatie. Het laagste getal van de twee telt.