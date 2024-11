ANP Corporatiewoningen in Den Haag

NOS Nieuws • vandaag, 15:34 Woonbond stopt onderhandelingen over sociale huur: 'er dreigt een huurexplosie'

De Woonbond stapt uit de onderhandelingen over de verhoging van de sociale huur en de bouw van nieuwe woningen. Voor volgend jaar dreigt een 'huurexplosie', zegt de bond die opkomt voor huurdersbelangen.

De huren voor sociale woningen stijgen mee met het gemiddelde cao-loon. Volgend jaar zou de huurstijging daardoor uitkomen boven 6 procent. Dat is nog hoger dan de 5,6 procent van dit jaar - en dat was al de grootste stijging sinds 1993.

Volgens de Woonbond zou het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wel iets willen zakken, maar niet lager willen uitkomen dan 4,5 procent. Het ministerie zelf wil niet zeggen wat er op tafel ligt bij de onderhandelingen.

'Onbetaalbaar en oneerlijk'

De Woonbond vindt de hoge huurstijging onbetaalbaar en oneerlijk voor huurders. "De woningnood is een maatschappelijk probleem, veroorzaakt door de overheid", zegt directeur Zeno Winkels. "Door corporaties jarenlang voor miljarden te belasten, zijn te hoge huurprijzen, te weinig nieuwbouw en een te groot tekort aan sociale huurwoningen de nieuwe werkelijkheid geworden. Het is onrechtvaardig als alleen sociale huurders voor de oplossing daarvan betalen."

De bond wil dat de huren maximaal meestijgen met de inflatie. Die is een stuk lager: in de eerste tien maanden van dit jaar gemiddeld 3,2 procent. Dat kan per jaar een paar honderd euro aan huur schelen.

Terug naar de achterban

Het ministerie is verbaasd over de aankondiging van de Woonbond. "Dat past niet bij de wijze waarop de afgelopen periode met elkaar gesproken is", zegt een woordvoerder. Het ministerie zegt dat het de komende tijd wil blijven werken aan nieuwe afspraken over de huurprijzen, de verduurzaming van huurwoningen en de bouw van nieuwe woningen.

Ook corporatiekoepel Aedes had juist het gevoel dat alle partijen dichter naar elkaar kwamen. "We gaan ervan uit dat we snel weer om tafel kunnen", zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn. "We gaan er ook van uit dat we kunnen uitkomen op een gematigde huurontwikkeling die het tegelijkertijd mogelijk maakt huizen te bouwen en te verduurzamen voor al die mensen die daar zo op zitten te wachten."

Met de Woonbond heeft Aedes naar eigen zeggen afgesproken om eerst met de eigen achterban te praten. Daarna hopen ze er alsnog uit te komen.