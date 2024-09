NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:09 Grootste huurprijsstijging in dertig jaar: huren gemiddeld 5,4 procent hoger

De huren zijn dit jaar met gemiddeld 5,4 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste stijging sinds 1993. In Rotterdam stegen de huren het hardst. Daarna volgen Utrecht, Den Haag en Amsterdam, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor sociale huurders bij woningcorporaties lag de gemiddelde huurprijsstijging op 5,6 procent. Bij overige verhuurders in de sociale huursector was dat 5,7 procent en in de vrije sector was de stijging 5 procent.

NOS

Maximale huurprijsstijging vrije sector De komende vijf jaar (tot 1 mei 2029) is er een grens aan de huurstijging in de vrije sector afgesproken. Verhuurders mogen de huur jaarlijks verhogen met óf de maximale inflatie + 1 procent óf de cao-ontwikkeling + 1 procent. Welke het laagst is, geldt. De Eerste Kamer heeft afgelopen april met de verlenging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten ingestemd. Dit jaar heeft deze wet voor 640.000 huishoudens in de vrije sector tot een huurprijsstijging van maximaal 5,5 procent geleid. Dit is een verlenging van een eerdere wet uit 2021, waarbij er in Den Haag vanwege corona (en dus teruglopende inkomsten voor sommige mensen) een maximumhuurprijs werd bepaald. De jaren erna werd deze verlengd door onder meer de corona-, de gas- en inflatiecrisis. Ook de woningkrapte en hoge huurprijzen speelden een rol bij het instellen van de maatregelen.

Landelijk gezien is het opvallend dat het bij de drie grootste huurstijgingen in provincies gaat om drie provincies buiten de Randstad (Drenthe, Overijssel, Gelderland). Dat kan betekenen dat de 'rek' er qua stijgingen in de grote steden wat uit is. Daar waren de afgelopen jaren de huren namelijk al fors gestegen.

In de cijfers over de huurprijsstijging is ook rekening gehouden met in hoeverre de gemiddelde prijsstijging komt door nieuwe huurders. Bij een bewonerswissel komt er namelijk een nieuw huurcontract en dan is een huurder niet gebonden aan de maximale huurprijsstijging van een contract.

Sinds 1 juli dit jaar zijn er overigens wettelijke afspraken ingegaan over wat een huurder maximaal mag vragen in het lage- en middenhuursegment. Die effecten daarvan zijn nog niet echt zichtbaar in deze cijfers.

Het effect van nieuwe huurders op de huurprijsstijging is in onderstaande grafiek te zien aan de lichtrode kleur:

NOS