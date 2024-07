Huren in vrije sector in een jaar met bijna 10 procent gestegen

Minder dan inflatie

Over een langere periode van vijf jaar bekeken zijn de huren in Nederland wel minder hard gestegen dan de algehele inflatie. Dat komt vooral doordat tijdens de coronacrisis de huren een tijdje daalden.

Tussen het tweede kwartaal van 2019 en het tweede kwartaal van 2024 steeg de gemiddelde prijs per vierkante meter van 16,31 naar 18,79 euro. Dat is een stijging van ruim 15 procent. De totale inflatie over diezelfde periode was zo'n 22 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.