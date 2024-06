ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:12 • Aangepast vandaag, 15:24 Huurwet van De Jonge ook door de senaat: hoge huurprijzen aangepakt

Vanaf volgende week wordt het makkelijker om hoge huurprijzen aan te pakken. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaalbare huur van demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken. De wet gaat in op 1 juli.

Kern van het wetsvoorstel is dat prijzen van woningen in de vrije huurmarkt aan banden worden gelegd door middel van een puntensysteem. Volgens De Jonge vallen te veel mensen met een middeninkomen nu tussen wal en schip: ze komen niet in aanmerking voor een goedkope sociale huurwoning en moeten een huis zoeken in de vrije marktsector. Daarvoor betalen ze vaak een woekerprijs. De Jonge verwacht dat het systeem zo'n 300.000 huurders gemiddeld 190 euro per maand gaat schelen.

Wat verandert er? Het puntensysteem, dat al gold voor sociale huurwoningen tot een huur van 880 euro, gaat ook gelden voor huurwoningen in de vrije sector tot een huur van 1158 euro (voor nieuwbouw 1274 euro). Hoe groter, duurder of beter geïsoleerd een huis is, hoe meer punten.

Over de wet was zowel binnen als buiten de politiek veel discussie. Tegenstanders zijn bang dat huurpanden massaal in de verkoop zullen gaan, omdat de eigenaars verhuur niet rendabel meer vinden. Voorstanders benadrukken juist dat veel huurders meer bescherming nodig hebben.

Uiteindelijk steunde eerder dit jaar een ruime meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel. En nu is dus ook de Eerste Kamer (met een kleinere meerderheid) akkoord gegaan. In de senaat stemden GroenLinks-PvdA, CDA, D66, PVV, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt en OPNL voor. Tegen waren BBB, VVD, JA21, SGP, FvD en 50Plus.

Van de 'nieuwe' coalitie steunde in de Eerste Kamer dus alleen de PVV het voorstel. VVD en BBB stemden tegen en NSC is niet in de senaat vertegenwoordigd.

Wet gaat in op dag voordat De Jonge vertrekt

De Wet betaalbare huur is een van de belangrijkste wapenfeiten van CDA-minister De Jonge. Volgens hem vormen de nieuwe regels een "goede balans" tussen bescherming van huurders en het de markt zijn werk laten doen". De minister sprak vandaag van "een enorme mijlpaal en een teken dat de volkshuisvesting terug is van weggeweest". De wet gaat één dag voordat De Jonge afscheid neemt als minister in.

Zijn opvolger Keijzer (BBB), voorheen ook CDA, was een van de felste tegenstanders, maar in de hoorzitting waarin de Tweede Kamer haar vorige week ondervroeg zei ze dat ze zich aan de wet zal houden. "Daar is geen twijfel over mogelijk." Ze voegde er wel aan toe dat "de regelgeving op zo'n manier moet worden vormgegeven dat er nog verhuurd wordt".