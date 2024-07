Grote verhuurders: geen verkoopgolf door middenhuurwet, huren dalen beperkt

Sinds 1 juli hebben veel huurwoningen in de voormalige vrije sector een maximumhuur op basis van een puntensysteem. Die huur van maximaal 1158 euro geldt bij nieuwe contracten. Veel particuliere verhuurders willen verkopen zodra een huurder vertrekt, het zogeheten uitponden. Ze vinden dat verhuur nu te weinig oplevert . Maar grote beleggers staan daar dus vaak anders in.

Onder maximum

0,4 procent minder huurinkomsten

Achmea Real Estate (27.000 woningen) zegt dat de wet geen impact heeft op het overgrote deel van de huren. "In totaal zorgt de wet voor 0,4 procent minder huurinkomsten. Op een huur van 1000 euro is dat 4 euro."

Bouwprojecten anders

'Geen aanleiding om te verkopen'

Bij Bouwinvest (19.000 woningen) moet bij zo'n 875 woningen de huur omlaag bij een nieuw contract. "Dit lage aantal benadrukt onze inzet om redelijke huren te hanteren. Wij beleggen voor de lange termijn, maar soms komt het voor dat wij woningprojecten verkopen. Maar de Wet betaalbare huur is in beginsel geen aanleiding om te verkopen."

Ook Vesteda gaat niet op grote schaal verkopen. "Ons uitgangspunt is dat we vrijkomende woningen weer verhuren, maar uiteraard verkopen we ook. Dat aantal zal naar verwachting wel hoger zijn dan afgelopen jaren (2022: 157, 2023: 149). Maar het gaat nog steeds over minder dan een paar procent van onze portefeuille."