Woontop: sneller betaalbare woningen bouwen op meer locaties

Politiek verslaggever Nouschka van der Meijden:

"ledereen heeft nog een keer uitgesproken dat ze er alles aan gaan doen om samen te werken en woningen te bouwen. De minister probeert vooral in te zetten op minder regels en beter samenwerken. Maar veel plannen zijn niet nieuw of moeten nog worden uitgewerkt.

En er zijn vooral zorgen over geld. Alle partijen op de woontop, van commerciële bouwers tot woningcorporaties, zeggen dat het niet lukt om genoeg betaalbare woningen te bouwen zonder extra investeringen van het kabinet.

Of de afspraken toch genoeg zijn om de bouw in een hogere versnelling te zetten, weten we pas over een paar jaar. Want het bouwen van huizen is niet alleen duur. Het kost ook veel tijd."