ANP Minister Van Weel

NOS Nieuws • vandaag, 15:34 Minister Van Weel bezorgd over explosies: 'Dit is wat anders dan vuurwerk'

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid heeft grote zorgen over het toenemende aantal explosies, zoals afgelopen weekend in Purmerend. Daarbij vloog een huis in brand en raakte een man zwaargewond. Vorige week kwamen in Den Haag zes mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond na een zware explosie in een portiekflat.

Van Weel wil het geen vuurwerk meer noemen dat wordt gebruikt bij de explosies. "Dit zijn meer een soort handgranaten die bij de deuren van mensen worden neergelegd. De gevolgen hebben we gezien. Het is een kwestie van tijd voordat er nog ergere dingen gaan gebeuren."

Tijdens een bewonersbijeenkomst naar aanleiding van de explosie in Purmerend werd er gekeken naar de landelijke politiek. Ook burgemeester Van Selm pleit voor een landelijke aanpak van het probleem.

Maatregelen

Minister Van Weel benadrukt dat er al verschillende maatregelen zijn genomen tegen het toenemende aantal explosies. Zo wil hij aankomend jaar het bezit van cobra's laten vallen onder de wet wapens en munitie.

Ook is er eerder dit jaar een landelijke taskforce opgericht die het toenemende aantal explosies moet aanpakken. Deze taskforce is een samenwerking met onder meer vertegenwoordigers van gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, het bedrijfsleven en woningcorporaties. Dit moet onder meer zorgen voor een betere informatie-uitwisseling tussen instanties.

"We willen zo vanuit verschillende hoeken creatief en breder kijken waar dit probleem vandaan komt", legt Van Weel uit. "Ook gaan we kijken waarom dit vooral in Nederland gebeurt en hoe we het tij kunnen keren, want het moet stoppen."

De taskforce richt zich vooral op preventie, maar zal ook kijken naar zwaardere straffen voor de daders. "Dat heeft altijd een afschrikwekkende werking. Die drempel gaan we hoger maken"

Over een eventueel vuurwerkverbod wil Van Weel het niet hebben. "We zien dit soort explosies het hele jaar door. Elke nacht is het ergens in Nederland wel raak. Het is een apart fenomeen en ik zie het als iets anders dan vuurwerk."

Toename explosies

Sinds 2017 neemt het aantal explosies in Nederland toe. Zo nam het aantal in 2023 met 200 procent toe ten opzichte van een jaar eerder en ook dit jaar lijkt het aantal weer hoog te zijn. Daarnaast krijgen steeds meer gemeenten ermee te maken.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen een algeheel vuurwerkverbod en pleit voor strengere handhaving. Toch benadrukt ook PVV-leider Wilders dat de explosies niks te maken hebben met vuurwerk. "Voor zwaar vuurwerk is eigenlijk al een verbod. Dus als je een harde knal hoort, weet je al dat het illegaal is."

Omdat bij veel explosies gebruik gemaakt wordt van illegaal vuurwerk wordt er onder meer door verschillende burgemeesters gepleit voor een Europees verbod op de productie van zwaar vuurwerk.