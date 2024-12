Bewoners Purmerend na explosie: 'Wat gaat de landelijke politiek doen?'

"Een explosie, dat is gewoon echt een vloek. Dat heeft zo'n enorme impact", zegt burgemeester Ellen van Selm. Zij was gisteravond met de politie op een bijeenkomst in Purmerend voor mensen uit de wijk waar afgelopen weekend een ontploffing was.

Door de explosie ontstond brand die zich uitbreidde naar andere huizen. Een bewoner die zwaargewond raakte ligt nog in het ziekenhuis. Volgens de politie is er sprake van opzet.

"We weten dat er zwaar vuurwerk is gebruikt met een brandversnellend middel. Dan kan je er gewoon van uitgaan dat er opzet in het spel is", aldus Jan Willem Mulder, teamleider van de politie in Purmerend.