NH De schade aan de woning

NOS Nieuws • vandaag, 07:45 • Aangepast vandaag, 11:03 Vijf woningen onbewoonbaar na explosie Purmerend, mogelijk opzet

In een woning in Purmerend is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vijf mensen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

De politie houdt rekening met opzet en is in de Maasstraat bezig met onderzoek. Een gaslek als oorzaak wordt uitgesloten omdat de meeste huizen in het rijtje geen gasaansluiting hebben.

De ontploffing was rond kwart over vier vannacht. Het vuur sloeg over naar de twee woningen naast het rijtjeshuis, dat onderdeel is van een huizenblok van zes woningen. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de bovenste verdieping van de woning sloegen.

'Hele huis trilde'

Omwonenden schrokken van de explosie die volgens hen keihard was: "Ik lag in bed en was even wakker geworden. Ik viel bijna weer in slaap toen ik een gigantische beuker hoorde", zegt een man tegen regionale omroep NH.

"Ik deed de deur open en dacht 'dit is foute boel'. Vlammen kwamen uit de woning en ik heb gelijk mijn ouders wakker gemaakt." De hulpdiensten waren volgens de man snel ter plekke. "Maar dat neemt niet weg dat het heel sneu is voor de mensen hier."

Inter Visual Studio De brandweer bij het brandende huis, vanochtend vroeg

Een vrouw zegt dat door de explosie haar hele huis trilde. Ze dacht aanvankelijk dat het om een vuurwerkbom in een prullenbak ging: "Maar er bleek een hele woning in de brand te staan."

Bij een andere omwonende trilden de deuren door knal. "Ik vind het heel naar voor de mensen uit het blok. Die kennen we uit de straat. Dat huis hoort toch je veilige basis te zijn?"

Vijf woningen kunnen voorlopig niet worden gebruikt, het zesde huis in het blok heeft geen schade opgelopen. In de wijk is ook geen verwarming omdat de stadsverwarming tijdelijk is afgesloten.