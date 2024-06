Landelijke taskforce tegen explosies moet tij gaan keren

In dit 'Strategisch Offensief Tegen Explosies' komen in ieder geval vertegenwoordigers van gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het bedrijfsleven, woningcorporaties en verzekeraars.

"Juist door de eendrachtige samenwerking van de lokale en landelijke partijen kunnen we elkaar versterken en meer effect sorteren in de bestrijding van dit buitengewoon zorgwekkende fenomeen", zegt Yesilgöz in haar brief aan de Tweede Kamer.