Drie tienermeiden en hun vader opgepakt voor explosie bij woning

Het explosief ging in de nacht van 30 op 31 december vorig jaar af voor het huis. De ramen werden eruit geblazen en glasscherven vlogen door de woonkamer. De bewoonster bleef ongedeerd omdat ze vlak daarvoor de kamer uit was gelopen. "Als de vrouw nog in de kamer was geweest, zou zij zeer waarschijnlijk ernstig gewond zijn geraakt", aldus de politie.