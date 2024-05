OM looft beloning uit voor gouden tip aanslagen Vlaardingse loodgieter

Afgelopen maandag ging er opnieuw een explosief af bij de woning van de loodgieter in Vlaardingen die al maanden doelwit is van aanslagen. Er raakte niemand gewond.

Het OM schrijft dat er alles aan gedaan wordt om verdachten aan te houden en explosies te voorkomen. Dat is allebei meermaals gelukt: er zijn meerdere uitvoerders veroordeeld en met onder meer "maximaal gebruik van cameratoezicht en andere zichtbare en onzichtbare maatregelen" is het ook een aantal keer gelukt een explosie te voorkomen.

Opdrachtgever onbekend

De opdrachtgever van de reeks aanslagen is dus nog niet aangehouden. In een interview met Rijnmond zei de loodgieter zelf anderhalve maand geleden ook niet te weten wie erachter zit. "De reden zal zijn dat iemand me niet mag. Maar wie dat is? Ik weet het niet."