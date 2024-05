Rijnmond Bij het huis van de loodgieter zijn vorige maand zandzakken geplaatst

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 16:25 Huis Vlaardingse loodgieter voor nog eens drie maanden gesloten

De Vlaardingse loodgieter wiens panden al meer een jaar doelwit zijn van aanslagen, mag ook de komende tijd niet naar huis. De gemeente heeft besloten de woning nog eens drie maanden te sluiten omdat "de dreiging nog niet verdwenen is". De woning zou eigenlijk volgende week worden vrijgegeven, nadat die eind maart door de burgemeester was gesloten.

De afgelopen maanden zijn er meer dan tien aanslagen gepleegd bij het huis van loodgieter Ron van Uffelen, bij zijn bedrijf en op andere locaties waar hij een link mee heeft. Bij de laatste explosie brak brand uit in een huis dat op naam van zijn moeder stond. Drie bewoners moesten met verwondingen naar het ziekenhuis.

Arrestaties

In het onderzoek naar de aanslagen heeft de politie meerdere mensen aangehouden. Vorige week zaterdag nog werd een 16-jarige jongen uit Maassluis opgepakt in de buurt van het huis van de loodgieter.

Begin april werd een 14-jarige jongen die rondhing bij het huis ook al gearresteerd. Hij had explosieven bij zich. Een paar dagen daarvoor pakte de politie twee jongens (15 en 16 jaar oud) in de buurt op, ook zij hadden goederen in bezit die 'gebruikt worden bij het plegen van aanslagen', meldde de politie toen.

Verder werd een 24-jarige man veroordeeld tot een jaar celstraf voor het voorbereiden van een aanslag bij het huis van Van Uffelen. Een 27-jarige man moet twee jaar de gevangenis in voor betrokkenheid bij het veroorzaken van een explosie bij het huis.

'Alleen maar verliezers'

"Door deze aanhoudingen is de burgemeester voornemens om de sluiting van de woning (nogmaals) 3 maanden te verlengen", staat in een e-mail van de gemeente in handen van de regionale omroep Rijnmond. "Er is nog steeds sprake van dreiging en gevaar."

Het besluit is genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie en is "geen makkelijke keuze geweest, omdat deze zaak alleen maar verliezers kent", schrijft de gemeente in de mail.

De situatie is ook voor omwonenden gevaarlijk, schrijft de gemeente. In april sprak Van Uffelen met Rijnmond en zei toen dat verhuizen geen optie is. "Dat is het verplaatsen van het probleem. Ik vind het waanzinnig vervelend voor de buren. Honderd procent. En het is pleuris-erg dat het allemaal aan mij gerelateerd is."

In het interview met Rijnmond zei Van Uffelen niet te weten wat de reden van de aanslagen is. "Ik heb geen brief ontvangen en ik word ook niet afgeperst. Er lag alleen een keer een spandoek met 'betalen' erop."