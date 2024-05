Twee gewonden bij explosie in Haags Laakkwartier

Rond 02.00 uur ontplofte een explosief dat voor de deur van een woning in een portiekflat aan de Isingstraat was gelegd, meldt Omroep West .

De wakker geschrokken bewoners zagen dat er brand was ontstaan en vluchtten via het balkon aan de achterkant van het gebouw. De brandweer kon voorkomen dat de brand zich uitbreidde, maar een aantal woningen raakte wel beschadigd.

Verschillende politieteams doen onderzoeken, maar er is nog geen duidelijkheid over verdachten of hun motief. Buurtbewoners zagen vlak na de explosie wel een auto wegrijden die voor het portiek geparkeerd had gestaan, maar of die wat met incident te maken heeft, is onbekend.