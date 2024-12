ANP Vito Shukrula, een van de nieuwe advocaten van Taghi, bij de extra beveiligde rechtbank

NOS Nieuws • vandaag, 17:35 Nieuw advocatenduo Taghi wil meer dan een jaar voorbereiden, OM vindt dat te lang

De nieuwe advocaten van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi hebben het gerechtshof om zestien maanden voorbereidingstijd gevraagd. Ze hebben die tijd naar eigen zeggen nodig om zich in te lezen en voor te bereiden op het hoger beroep van de Marengo-zaak, die draait om meerdere moorden en pogingen daartoe.

Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy benadrukken dat het een gigantische strafzaak is, met een dossier van 83.316 pagina's. Bovendien stellen de twee advocaten in de pleitnotitie dat een "vlotte voorbereiding" wordt bemoeilijkt omdat de Nederlandse Orde van Advocaten heeft geëist dat ze samen hun cliënt Taghi bezoeken.

De Orde van Advocaten laat weten dat dit niet klopt. Desgevraagd nuanceert Crince le Roy tegen de NOS dat het "gaat om een dringend verzoek."

Als het aan de twee advocaten ligt, wordt de zaak van Taghi afgesplitst van die van de andere Marengo-verdachten. In het hoger beroep van de Marengo-zaak staan Taghi en dertien anderen terecht.

In deze afbeelding zie je wie welke straf heeft gekregen in de megazaak. De leeftijden dateren van toen er uitspraak werd gedaan in de eerste aanleg:

NOS

Het Openbaar Ministerie vindt de gevraagde voorbereidingstijd "echt te lang". Volgens de advocaat-generaal moet een half jaar voldoende zijn. De advocaten zeggen in reactie hierop dat ze de verdediging neerleggen als het hof daarmee akkoord gaat.

Wanneer het hof beslist over het verzoek van de advocaten, is onduidelijk. In elk geval gebeurt dit voor de nieuwe zitting, begin februari.

Shukrula en Crince le Roy namen vorige maand de verdediging over. Taghi zat sinds juli opnieuw zonder advocaat nadat Michael Ruperti de verdediging had neergelegd. Volgens de advocaat was het werken hem onmogelijk gemaakt. Twee collega's van hem stapten eerder al op.

Daarvóór was Inez Weski de raadsvrouw van Taghi. Zij legde vorig jaar noodgedwongen de verdediging neer nadat ze was aangehouden voor deelname aan een criminele organisatie. Weski zou berichten van Taghi vanuit de gevangenis hebben doorgespeeld naar de buitenwereld. Weski is vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.

Dubai

Taghi werd vandaag precies vijf jaar geleden aangehouden in Dubai. Hij was de meest gezochte crimineel van Nederland. Een zwaarbewapend arrestatieteam viel 's nachts zijn villa binnen waar hij zich schuilhield.

Begin dit jaar werden hij en twee medeverdachten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zij gingen alle drie in hoger beroep.