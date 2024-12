ANP

NOS Nieuws • vandaag, 10:57 'Opnieuw zoon van Taghi opgepakt'

Opnieuw is er een zoon van Ridouan Taghi opgepakt, schrijft De Telegraaf. Het gaat om Adil, hij zou vorige maand zijn opgepakt op een onbekende locatie in de Verenigde Arabische Emiraten.

Een woordvoerder van het OM kan de aanhouding niet bevestigen tegenover de NOS. Als Adil echt is aangehouden, dan was dat niet op verzoek van Nederland, zegt een woordvoerder. Dat kan betekenen dat de aanhouding is gebeurd op verzoek van een ander land of vanwege een eigen onderzoek van de Verenigde Arabische Emiraten.

Advocaten die meerdere Nederlanders in de Emiraten bijstaan, hebben tegen De Telegraaf gezegd dat de zoon van Taghi wordt verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Uitleveren

Adil T. komt ook voor in Nederlandse en Belgische onderzoeken. Die gaan over gewelddadigheden in de onderwereld vanwege een gestolen partij cocaïne. Daarom kunnen beide landen om uitlevering vragen. België heeft sinds 2021 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabisch Emiraten. Nederland sinds 2023.

Eerder deze week werd er in Dubai ook al een kopstuk uit het Antwerps drugsmilieu opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten, schreven Belgische media. Dat gebeurde op verzoek van de Belgische justitie. Othman El Ballouti wordt al jarenlang gezocht door België en is een van de kopstukken in het drugsmilieu.

Eerder ook al zoon opgepakt

Een andere zoon van Taghi, Faissal, werd eerder al opgepakt. Hij werd vorig jaar op verzoek van Nederland gearresteerd in Dubai op verdenking van drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het OM ziet hem als sleutelfiguur binnen de organisatie van zijn vader.

De 24-jarige Faissal zit sinds afgelopen zomer in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zijn vader zit daar ook, de twee mogen elkaar daar niet zien.