ANP Taghi bij hoger beroep liquidatieproces Marengo

NOS Nieuws • vandaag, 20:49 Marengo-hoofdverdachte Taghi heeft twee nieuwe advocaten

Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy staan hem bij in het hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam.

Shukrula zegt tegen de NOS dat hij is benaderd door Taghi. Verder willen hij en Crince le Roy geen commentaar geven. Ze wachten daarmee tot de volgende zitting in december. Dan gaat het hoger beroep verder.

Shukrula en Crince le Roy hebben eerder samengewerkt. In de strafzaak over de moord op Peter R. de Vries stonden ze een van de verdachten bij.

Zonder advocaat

Taghi zat sinds juli opnieuw zonder advocaat. Toen legde Michael Ruperti de verdediging meer, omdat hij vond dat hem het werken onmogelijk was gemaakt. Ruperti had vorig jaar met twee collega's de verdediging van Taghi overgenomen. Deze twee waren eerder al opgestapt.

De drie advocaten hadden op hun beurt de verdediging overgenomen van Inez Weski, die in april vorig jaar was gearresteerd. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het OM stelt dat ze informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld heeft gedeeld. Na haar arrestatie legde zij de verdediging van Taghi neer.

Zorgelijk

In september meldde Taghi nog in een brief aan het gerechtshof dat hij niemand kon vinden die hem wilde verdedigen. Hij had toen al kantoren met in totaal tientallen advocaten benaderd. Het hof noemde het zorgelijk dat hij toen al een paar maanden zonder advocaat zat.

Taghi werd begin dit jaar door de rechtbank veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij meerdere moorden. Het Marengo-proces had zes jaar in beslag genomen. De rechtbank kwam tot de conclusie dat Taghi de "onbetwiste leider" was van een criminele organisatie. Hij gebruikte volgens de rechter "extreem geweld om mensen angst aan te jagen".

Moorden tijdens proces

In de loop van het proces werden drie moorden gepleegd. Algemeen wordt aangenomen dat deze moorden te maken hadden met de belastende verklaringen van kroongetuige Nabil B. over zijn medeverdachten.

De broer van Nabil B. werd vermoord in 2018. In september 2019 werd de advocaat van Nabil B. Derk Wiersum vermoord, en in de zomer van 2021 werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij was vertrouwenspersoon van de kroongetuige.

Taghi en het Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank. De inhoudelijke behandeling ervan bij het gerechtshof moet nog beginnen.