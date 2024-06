ANP Nabestaanden van Peter R. de Vries in de rechtszaal

NOS Nieuws • vandaag, 17:23 Nabestaanden Peter R. de Vries tevreden na vonnis, OM overweegt hoger beroep

Bijna drie jaar na de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries zijn zes mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid op wat de rechter "een zeer grondig voorbereide liquidatie" noemde. De straffen vallen lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

"We zijn nu niet heel hevig geëmotioneerd, omdat we vanaf het begin wel vertrouwen hadden dat er hoge straffen uit zouden komen", reageerde Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, na het vonnis van de rechtbank. Wel zei hij dat het fijn is dat die bevestiging er nu is.

De rechtszaak tegen twee verdachten liep meerdere keren vertraging op. Eerst werden er nieuwe getuigenverklaringen aan het dossier toegevoegd. Daarna verhuisde een van de rechters naar het buitenland, waardoor de rechtszaak opnieuw moest.

Twee rechtszaken werden uiteindelijk samengevoegd, waarna er vandaag negen verdachten in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam verschenen. Zes van hen kregen gevangenisstraffen opgelegd tot 28 jaar, drie anderen werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Reactie advocaten verdachten

De advocaten van de drie hoofdverdachten hebben niet op het vonnis gereageerd. Advocaat Vito Shukrulavan van verdachte Erickson O. zei tevreden te zijn dat de straf voor zijn cliënt flink lager is dan het OM had geëist. Erickson O. krijgt voor zijn rol als 'filmer' van de neergeschoten De Vries een celstraf van 10 jaar. Het OM had 21 jaar geëist.

"Het OM probeert een afschrikwekkend signaal af te geven: stop hiermee, anders krijg je levenslang of een heel hoge straf", zegt Shukrula. Dat werkt niet volgens de raadsman. "Sommige mensen op straat zijn bereid om iemand voor een gering bedrag dood te schieten. De hoogte van de straf weerhoudt hen niet. Dat is het werkelijke probleem."

OM overweegt hoger beroep

Het OM overweegt nog in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Het OM vind dat er ook sprake was van een criminele organisatie en een moord met een terroristisch motief. Daar ging de rechtbank niet in mee.

"Wij vinden dat voor het laten wankelen van de rechtsstaat gewoon een heel lange straf nodig is", zei een woordvoerder van het OM. "Wij hebben daarvoor eerder levenslang gevraagd en zullen dat in een eventueel hoger beroep misschien wel weer doen."

De nabestaanden van De Vries zijn wel tevreden met het vonnis. "Als er hogere straffen uit waren gekomen hadden we geen champagnefles geopend en ik ga nu ook niet in mijn kussen lopen bijten dat het 28 jaar is in plaats van 30 jaar of levenslang", zegt de zoon van De Vries.

Hij denkt wel dat de moord op zijn vader te maken heeft gehad met zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. "Dat is misschien een discussie die tussen juristen moet plaatsvinden", zegt de zoon van De Vries. Dat zegt ook het OM, maar de rechtbank ziet hiervoor niet voldoende bewijs.

Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, reageert op de uitspraak:

1:49 Royce de Vries: 'Beetje beduusd, fijn dat de bevestiging van de straffen er nu is'