NOS Nieuws • vandaag, 12:39 • Aangepast vandaag, 13:21 Tot 28 jaar voor moord op Peter R. de Vries, drie keer vrijspraak

De rechtbank van Amsterdam heeft drie verdachten veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen voor de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Twee verdachten, schutter Delano G. en chauffeur Kamil E., zijn veroordeeld tot 28 jaar cel, organisator Krystian M. kreeg 26 jaar en één maand.

Een vierde verdachte krijgt 14 jaar omdat hij de wapens aanleverde en twee mannen die op de uitkijk stonden, krijgen beiden 10 jaar. De twee filmden De Vries toen hij zwaargewond op straat lag.

Drie anderen werden vrijgesproken. Zij werden gezien als 'voorbereiders' van de moord, maar voor hun betrokkenheid is geen bewijs, zegt de rechtbank. Er is ook geen bewijs dat er sprake is van een terroristische daad, is het oordeel.

In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam stonden vandaag negen verdachten terecht voor betrokkenheid bij de moord op De Vries. Die werd op 6 juli 2021 kort na een bezoek aan de tv-studio van RTL Boulevard neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Dit is een overzicht van de verdachten in de zaak:

In januari eiste het OM levenslange gevangenisstraffen tegen drie verdachten: de schutter, de chauffeur en de 'moordmakelaar'. Tegen de zes overige verdachten eiste het OM gevangenisstraffen variërend van 3 tot 21 jaar.

Geen levenslang

De rechtbank benadrukte vandaag dat de straf levenslang ook echt levenslang is en dat er daarom "uiterst behoedzaam" mee wordt omgegaan. Voor de drie verdachten vindt de rechtbank levenslang geen passende straf, omdat het gaat om één moord en omdat de verdachten nog niet eerder zijn veroordeeld voor moord.

Volgens de advocaten van Kamil E. en Krystian M. werden de twee onder grote druk gezet om mee te werken aan de liquidatie en konden ze daarom niet weigeren. De rechtbank ziet dat er sprake was van enige druk bij Krystian M., maar denkt niet dat dat zo'n gemoedstoestand heeft veroorzaakt dat hij niet anders meer kon handelen.

Over de berichten die Delano G. aan anderen stuurde, zegt de rechter dat die "weinig aan de verbeelding overlieten" en er eerder op wijzen dat hij erop gebrand was De Vries te doden.

Deelname aan een criminele organisatie acht de rechtbank niet bewezen. "Er was geen sprake van een duurzaam en structureel samenwerkingsverband", zegt de rechtbank. Twee verdachten, Divainy K. en Christopher W., werden volledig vrijgesproken omdat zij alleen daarvan werden verdacht.

Het OM beschouwt de moord als een terroristische daad, omdat er mensen klaar stonden om direct beelden te maken en te verspreiden. Volgens het OM was het doel zo veel mogelijk angst te zaaien in de samenleving. De rechtbank zegt dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld of dit vooraf was bepaald.

Filmploeg

De 'filmploeg' is deels medeplichtig aan de moord op De Vries, omdat ze op de uitkijk stonden en wisten dat de moord zou worden gepleegd. Ludgardo S. voerde verschillende zoekopdrachten uit op zijn telefoon waarin de woorden Peter R. de Vries, beveiliging en RTL Boulevard voorkwamen. Hij hield ook contact met twee anderen, maar stond op de dag zelf niet op de uitkijk. Hij werd daarom door de rechtbank vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord.

Wie precies de opdrachtgever is geweest voor de moord op De Vries is niet achterhaald tijdens het proces. Het OM gaat ervanuit dat de misdaadjournalist is vermoord vanwege zijn hulp aan kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Ook de broer van de kroongetuige en zijn advocaat Derk Wiersum werden vermoord.

Er zijn aanwijzingen dat de organisatie van Taghi betrokken was bij de moordaanslag, maar dat staat niet vast. De rechtbank stelt dat het niet zeker is. Wel stelt de rechtbank dat het gaat om een grondig voorbereide liquidatie.