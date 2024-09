Taghi wil dat hem advocaat wordt toegewezen

Tientallen advocaten geprobeerd

In een brief aan het gerechtshof staat dat Taghi de afgelopen tijd meerdere kantoren met in totaal tientallen advocaten heeft benaderd om hem bij te staan, maar dat niemand wilde. De brief is afkomstig van detentie-advocaat Thomas van der Horst, die Taghi bijstaat in procedures over het regime binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).