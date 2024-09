ANP De hoofdingang van de PI Vught, de gevangenis met onder meer de EBI

NOS Nieuws • vandaag, 16:59 Ridouan Taghi weer overgeplaatst binnen Extra Beveiligde Inrichting

Ridouan Taghi is opnieuw verplaatst binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat bevestigt zijn detentieadvocaat Thomas van der Horst, na berichtgeving van persbureau ANP. Hij zit nu weer alleen op een afdeling.

Vorige week werd bekend dat Taghi eind juli was verplaatst naar een andere afdeling binnen de EBI. In dit deel zitten ook veroordeelden als Saïd R., die geldt als rechterhand van Taghi, en Willem Holleeder. Dat leidde tot verontwaardiging in onder meer de Tweede Kamer. Meerdere partijen vroegen om opheldering bij staatssecretaris Coenradie van Justitie .

Die erkende daarna in een brief dat EBI-gevangen recent zo'n twintig seconden contact met elkaar hebben gehad door een "foutieve handeling". Volgens Coenradie was dit vanwege de veiligheid "zeer onwenselijk", waarna ze vroeg om een "grondige" evaluatie, "en waar mogelijk extra maatregelen te treffen".

Advocaat Van der Horst zegt dat Taghi vandaag is overgeplaatst, en dat die overplaatsing "wederom niet was gemotiveerd". Hij sluit niet uit dat de berichtgeving van vorige week heeft geleid tot de overplaatsing.

Arrestatie zoon

Taghi werd in februari, samen met Saïd R. en Mario R. veroordeeld tot levenslang in het veelbesproken Marengo-proces. De EBI had speciaal voor Taghi's komst een extra vleugel gebouwd met een eenpersoonsafdeling, de E1, zodat hij volledig afgezonderd van de andere gevangenen zijn straf kon uitzitten.

De verplaatsing eind juli had te maken met de komst van Faissal Taghi, Ridouan's 23-jarige zoon. Die werd eind juli aan Nederland uitgeleverd nadat hij was opgepakt in Dubai. Hij wordt ervan verdacht het criminele netwerk van zijn vader te hebben voortgezet, en zit nu in de E1 in plaats van zijn vader.

Schimmelcel

Taghi zit sinds vandaag in een deel van de EBI dat niet meer gebruikt werd vanwege een geplande verbouwing. Dat deel voldoet volgens advocaat Van der Horst "niet aan de detentiestandaarden waaraan Nederland zich volgens internationaal recht heeft te houden".

Van der Horst: "De gordijnen en de douche in de cel van cliënt zijn beschimmeld en op het bureau en het matras zijn voetstappen zichtbaar van kennelijk de werkmannen die de afdeling nog moeten verbouwen. In de schimmelcel ligt overal stof en vuiligheid."

Taghi werd in 2019 gearresteerd als hoofdverdachte in het Marengo-proces, de grote rechtszaak tegen kopstukken van een groot crimineel netwerk dat verantwoordelijk is voor meerdere moorden en liquidaties.