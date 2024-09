NOS EBI in Vught

NOS Nieuws • vandaag, 17:46 Door 'overplaatsingsfout' EBI 20 seconden ongewenst contact tussen gevangenen

Door een fout bij een overplaatsing in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught hebben enkele gedetineerden ongeveer 20 seconden contact met elkaar gehad terwijl dit niet had gemogen. Dat schrijft staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Coenradie (PVV) in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij reageert daarmee op vragen uit de Tweede Kamer over berichten in de media dat de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi naar de afdeling was verplaatst waar ook veroordeelden als Saïd R. en Willem Holleeder zitten. Saïd R. wordt gezien als de rechterhand van Taghi.

Coenradie noemt in haar brief aan de Kamer geen namen maar erkent dat er een dergelijk incident heeft plaatsgevonden. "Dit is vanwege de veiligheid zeer onwenselijk en ik heb DJI daarom gevraagd om dit grondig te evalueren en waar mogelijk extra maatregelen te treffen. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan en zal ik niet verder op deze situatie ingaan." DJI is de Dienst Justitiële Inrichtingen, die over het gevangeniswezen gaat.

Het Openbaar Ministerie en de directeur van de EBI wilden eerder aan de NOS geen details geven over de beweegredenen achter de verplaatsing.

Komst zoon Taghi

De EBI heeft destijds speciaal voor Taghi's komst een extra vleugel gekregen met een eenpersoonsafdeling, de E1, zodat hij volledig afgesloten van de andere gevangenen zijn straf kon uitzitten. Zijn detentieadvocaat suggereert dat de overplaatsing te maken heeft met de komst naar de EBI van Faissal Taghi, Ridouans 23-jarige zoon. Die zit in afwachting van zijn proces nu in de E1 in plaats van zijn vader.

Volgens de staatssecretaris is er op dit moment voldoende EBI-capaciteit "om de gedetineerden die in de EBI horen daar ook daadwerkelijk te plaatsen". Wel wordt het aantal speciale cellen uitgebreid. De bestaande EBI krijgt er twaalf plaatsen bij en een nieuw te bouwen EBI in het nieuwe Justitieel Complex Vlissingen krijgt 24 plaatsen.