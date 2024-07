Uitgeleverde zoon van Ridouan Taghi twee weken langer vast

De oudste zoon van Ridouan Taghi blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris bepaalde tijdens een besloten procedure in de rechtbank Overijssel dat zijn voorarrest met twee weken wordt verlengd.

Faissal T. werd afgelopen vrijdag uitgeleverd aan Nederland vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Vandaag werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. T. was niet fysiek aanwezig in de rechtbank, maar woonde de procedure bij via een videoverbinding.