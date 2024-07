Zoon Taghi met privévliegtuig naar Nederland gebracht

Ook de 46-jarige stond op internationale opsporingslijsten. Volgens de krant is het Romeo van K., een van drugsdelicten verdachte Nederlander die in november vorig jaar in Abu Dhabi is opgepakt. Van K. zou in eerste instantie met een KLM-lijnvlucht naar Nederland worden gebracht, maar uit kostenbesparingsoverwegingen met de privéjet voor T. zijn meegevlogen.