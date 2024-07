Oudste zoon Taghi vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland

De oudste zoon van Ridouan Taghi, Faissal, is een jaar na zijn arrestatie in Dubai uitgeleverd aan Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De 23-jarige Faissal werd vorig jaar juli opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten en zat sindsdien daar vast. Hij wordt door justitie beschouwd als sleutelfiguur binnen de organisatie van zijn vader.

Taken van zijn vader overgenomen

De naam van Faissal Taghi is de afgelopen jaren door het OM meerdere keren in de rechtszaal genoemd. Het OM denkt dat hij een aantal zaken van zijn vader waarnam en baseert zich op onderschept berichtenverkeer.

Het was voor de politie aanleiding om de communicatie van Ridouan Taghi vanuit de EBI te onderzoeken. Tijdens dat onderzoek bleek dat zijn opdrachten onder meer bij de nu aangehouden zoon terechtkwamen.

Zo zou Taghi hem hebben laten weten in welke bedrijven en nieuwbouwprojecten er geld geïnvesteerd moest worden. Volgens eerdere berichten is er 2,5 miljoen euro aan drugsgeld naar deze zoon gesmokkeld.

Liquidaties

Ridouan Taghi zelf werd in december 2019 in Dubai opgepakt en direct uitgezet naar Nederland. In februari werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.