ANP Zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam

NOS Nieuws • vandaag, 12:07 • Aangepast vandaag, 13:40 OM sluit opnieuw kroongetuigedeal, over moorden in Rotterdam en Amsterdam

Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw een kroongetuige gebruiken in een proces over een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid krijgt strafvermindering, omdat hij bereid is een boekje open te doen over de opdrachtgevers en andere betrokkenen.

Het gaat om twee moorden in Amsterdam en Rotterdam in 2020, een poging daartoe in datzelfde jaar en de beschieting van club Mad Fox in Amsterdam.

De dader die nu gaat getuigen werd in 2022 tot 15 jaar cel veroordeeld voor de moord in Amsterdam. Deze Dominique K. had het peilbaken gekocht en geïnstalleerd waarmee schutters een auto konden volgen. Het slachtoffer werd een onschuldige man die de auto van het eigenlijke doelwit had geleend.

K. is ook schuldig bevonden aan een gewapende overval op een belwinkel in Alphen aan de Rijn, waarbij hij tientallen mobieltjes roofde. Voor beide zaken loopt momenteel het hoger beroep. Bij het vonnis merkte de rechter op dat de man zelf inmiddels ook op een dodenlijst was beland.

Justitie-redacteur Remco Andringa: "K. maakt zich ernstig zorgen over zijn veiligheid, zijn leven wordt bedreigd. Vandaar dat hij in ruil voor bescherming is gaan praten. Mooie bijkomstigheid voor hem is dat zijn straf dan lager uitkomt dan het vonnis. Het OM wil in deze fase nog niets zeggen over de precieze inhoud van zijn verklaring, maar de recherche in Rotterdam en Amsterdam gaan ermee bezig, dus ik verwacht dat het tot nieuwe aanhoudingen gaat leiden."

Volgens het Openbaar Ministerie heeft K. "belangrijke informatie verstrekt over zowel zijn eigen rol als die van opdrachtgevers en uitvoerders". De deal is goedgekeurd door het College van Procureurs-Generaal en getoetst op rechtmatigheid bij de rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam.

Het is nog niet duidelijk wat K. heeft verklaard over Mad Fox en de andere twee aanslagen. Bij de moord in Rotterdam vuurden twee verdachten tientallen seconden lang kogels af op hun doelwit, dat net een bezoek aan zijn ouders had gebracht. De politie gruwde ervan dat het in een kinderrijke buurt was gebeurd.

Het Rotterdamse slachtoffer gold als een vertrouweling van drugsbaron Piet Costa, die een celstraf van 15 jaar kreeg voor cokehandel. Volgens het AD zou een door Costa gestolen bedrag van 130 miljoen euro hebben geleid tot een bloedig conflict in de onderwereld. Om af te rekenen met tegenstanders richtte Costa martelcontainers in. Daar kreeg hij nog eens 33 maanden cel voor.

Omstreden methode

Het inzetten van kroongetuigen is niet onomstreden. Vorig jaar eiste een deel van de Kamer dat het OM deze methode niet meer zou inzetten, omdat er ernstige twijfels waren of de veiligheid van betrokkenen wel kon worden gegarandeerd.

De oproep volgde op een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het proces tegen Ridouan Taghi en de moorden rond kroongetuige Nabil B. Zijn broer, advocaat en raadsman Peter R. de Vries werden doodgeschoten.