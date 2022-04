Drugscrimineel Piet Costa krijgt vijftien jaar cel

Cocaïnehandelaar Roger P. alias Piet Costa is vandaag veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank in Rotterdam was hij de leider van een criminele organisatie die duizenden kilo's coke smokkelde.

De drugs kwamen binnen via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Ook trof de Rotterdamse crimineel voorbereidingen voor nieuwe drugstransporten. Zo wilde hij een megapartij van 25.000 kilo cocaïne in één keer vanuit Zuid-Amerika naar Nederland brengen met een speciaal gekochte boot.

De 50-jarige Roger P. wordt gerekend tot de top van de Nederlandse cocaïnehandelaren. Hij leidde tot zijn arrestatie in 2020 een luxeleven en wist lang onder de radar te blijven.

Versleutelde berichten

De politie kwam hem op het spoor na het kraken van berichtenservice EncroChat. In versleutelde mails communiceerde hij over de smokkel van grote partijen drugs en gingen foto's rond van blokken cocaïne.

Tijdens de rechtszaak tegen Piet Costa en zijn medeverdachten hadden advocaten veel kritiek op het gebruik van deze berichten als bewijs. De EncroChat-berichten zijn volgens hen onrechtmatig verkregen. Maar de rechtbank oordeelde vandaag dat de berichten wel degelijk meetellen als bewijs.

Voetballer

Behalve Roger P. stonden nog negen mannen terecht. Zij kregen straffen van 3 tot 8 jaar cel.

Twee verdachten werden vrijgesproken, onder wie Rachid B., oud-speler van voetbalclubs Sparta en NEC. Hij zou regelmatig met Piet Costa op stap zijn geweest en ook een appartement voor de drugshandelaar hebben gehuurd in de buurt van Barcelona. Het Openbaar Ministerie verdacht hem van witwassen, maar de rechter achtte dit niet bewezen.

Martelcontainers

Naast de vijftien jaar die Roger P. vandaag is opgelegd, hangt hem nog meer celstraf boven het hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie liet hij ook de 'martelcontainers' in Wouwse Plantage bouwen. De politie vond deze onderwereldgevangenis ook dankzij EncroChat-berichten.

Piet Costa zou de containers hebben laten inrichten nadat hij was bestolen van tientallen miljoenen. In die zaak heeft het OM twaalf jaar cel tegen hem geëist. De rechtbank doet hierover volgende maand uitspraak.