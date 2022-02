OM eist 12 jaar tegen hoofdverdachte martelgevangenis

Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar gevangenisstraf tegen Roger P., hoofdverdachte en opdrachtgever in de zaak van de cellen en de martelkamer die anderhalf jaar geleden werden gevonden in een loods bij Wouwse Plantage. Hij wordt door het OM gezien als leider van een criminele organisatie die gijzeling, gevangenneming, afpersing, mishandeling en moord tot doel had.

De zaak tegen de andere hoofdverdachte, 'hoofdaannemer' Robin van O., is opgeschort omdat hij te ziek is om voor de rechter te staan. Tegen andere verdachten werden straffen geëist tot negen jaar.

Volgens het OM geeft het gekraakte berichtenverkeer van de groep een beeld van cocaïnehandelaren die totale macht over anderen wilden en die een 'dierlijke drang' hadden om te martelen, af te persen en te moorden. "En als ze niet meewerken, gelijk in de knie", schreef 'Slempo' (volgens het OM is dat Robin van O.) aan Luxuryballoon (Roger P.). Slempo wilde ook zo snel mogelijk beginnen: "Geen genade".

De meeste verdachten werden op 22 juni 2020 gearresteerd. Volgens het OM waren ze juist die dag van plan iemand op te halen en op te sluiten, om hem in hun "onderwereldgevangenis" onder handen te nemen. Aanleiding was "een combinatie van geld, macht, aanzien en gekrenkte trots", aldus het OM.

P. zou het met name hebben voorzien op zeven tegenstanders die hem veel geld afhandig hadden gemaakt. Eén verdachte zou na een ontvoering en marteling elders al geld ('900 k') hebben teruggegeven en beloofd hebben te helpen om de rest terug te krijgen.

'Eigen EBI'

In het berichtenverkeer hadden ze het over hun eigen "EBI", een verwijzing naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Roger P. schreef dat hij hoopte "dat ik de kans krijg om ze te martelen". Hun tegenstanders moeten "allemaal vroeg of laat aan de beurt komen" en "gaan slapen", in het criminele circuit een woord voor sterven. "Ze moeten dood, tot hun hond toe."

Ook wilden ze een vrouw en een kind van iemand ontvoeren voor losgeld, aldus het OM. "Schijt wolla, die kids mogen ook". Ook zou er iemand uit de eigen groep moeten worden gemarteld die niet meer werd vertrouwd.

Het OM spreekt van "de achterkant van het recreatieve gebruik van cocaïne", waar onze samenleving gewend aan dreigt te raken, maar dat tot weerzinwekkende effecten leidt.

Manshoge vrieskist

In de loods stonden zes containers die waren ingericht als geluiddichte cellen. een zevende container bevatte een martelkamer. Het OM maakte vandaag bekend dat er een manshoge vrieskist stond, waarin meer dan één persoon kon worden opgesloten. Ook zijn er drie tandartsstoelen gevonden waarin mensen met riemen konden worden vastgebonden. In de containers lagen hulpmiddelen als vingerklemmen, een voorhamer en een gasbrander. De binnenkant van de containers waren bekleed met geluidwerend materiaal, zodat de gevangenen konden schreeuwen zonder gehoord te worden.

De politie kwam de loods op het spoor doordat ze via de gekraakte berichtendienst Encrochat kon meelezen met berichten van de bende van de 50-jarige Roger P, een sleutelfiguur in de internationale cocaïnehandel, die vanwege zijn regelmatige verblijf in Costa Rica de bijnaam Piet Costa had.