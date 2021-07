Rechtbank Rotterdam vervangt rechters die onbedoeld Franse staatsgeheimen inzagen

Drie rechters in een grote strafzaak rond drugshandel en witwaspraktijken worden vervangen. Ze hebben onbedoeld Franse staatsgeheimen ingezien, doordat die in een processtuk stonden en niet waren weggelakt. Het gaat waarschijnlijk om informatie over de hack rond de geheime berichtenservice EncroChat.

De rechters beschikken daardoor over meer kennis dan het Openbaar Ministerie en de verdediging, valt te lezen in de beslissing. En aangezien het om staatsgeheimen gaat, kan de informatie niet alsnog worden verstrekt aan het OM en de verdachten. De enige oplossing is dus het vervangen van de voltallige zittingscombinatie, concludeert de rechtbank.

Martelcontainers

Het gaat om de zaak 26Sartell, een groot onderzoek naar internationale cocaïnehandel en witwassen. Hoofdverdachte in het onderzoek is de 49-jarige Rotterdammer Roger P. alias Piet Costa. Hij zou ook verantwoordelijk zijn voor de bouw van de zogenoemde martelcontainers in Noord-Brabant. Verschillende verdachten in de 26Sartell-zaak zijn ook verdachte in de zaak rond het martelcomplex dat vorig zomer in Wouwse Plantage werd aangetroffen.

Waarschijnlijk stond in de documenten geheime informatie over technieken die zijn gebruikt bij de EncroChat-hack van vorig jaar. De Nederlandse en Franse politie kraakten toen een versleuteld telefoonnetwerk en verzamelden zo miljoenen berichten die criminelen elkaar hadden toegestuurd.

NOS op 3 legde eerder uit hoe groot de buit uit de kraak van EncroChat was: