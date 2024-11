@dubaipoliceHQ Faissal T.

NOS Nieuws • vandaag, 07:47 Zoon Ridouan Taghi voor de rechter vanwege drugshandel

Met zware veiligheidsmaatregelen begint vandaag in de rechtbank bij Schiphol het proces tegen de oudste zoon van Ridouan Taghi. Hij zou de drugshandel van zijn vader draaiende hebben gehouden en hebben meegewerkt aan een plan om hem te bevrijden uit de gevangenis.

Vorig jaar liet Nederland Faissal T. oppakken in Dubai op verdenking van drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het nieuwe uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten was toen nog maar een paar weken van kracht.

Net als zijn vader zit de 24-jarige Faissal T. inmiddels zelf ook in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ze mogen elkaar daar overigens niet zien.

Zaakwaarnemer

Zijn naam dook een paar jaar geleden op in de zaak rond de advocaat die stiekem boodschappen doorgaf van Ridouan Taghi in de EBI. Via de advocaat belandden er onder meer opdrachten van Taghi bij Faissal.

Die gingen volgens het OM over het draaiende houden van Taghi's drugsimperium. Faissal zou hebben opgetreden als zaakwaarnemer van zijn vader.

In het dossier stond destijds: "Deels nog onder de vleugels van zijn vader, wordt hij in positie gebracht door zijn vader om de organisatie aan te sturen en zaken te organiseren."

De rechtbank in Amsterdam stelde later vast dat Faissal en een jongere broer "in de buitenwereld een essentiële, uitvoerende en aansturende rol vervulden binnen de criminele organisatie".

IJsfabriek

Uit onderschepte berichten blijkt dat Faissal contact had met verschillende zakenpartners van zijn vader. Met twee van die contacten zou hij partijen cocaïne hebben gesmokkeld via verschillende Europese havens.

Ook communiceerde hij veel met de Nederlands-Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. Die zou miljoenen cash naar hem hebben verscheept.

Vanuit de EBI gaf Taghi opdracht in welke bedrijven en vastgoedprojecten geïnvesteerd moest worden. Zo zou Faissal in 2020 bezig zijn geweest met het kopen van een ijsfabriek, waarbij hij aangaf dat die perfect was om valse facturen op te kunnen maken. Het OM denkt dat hij van crimineel geld ook onder meer een kapperszaak en een Bentley kocht.

'Geen levenslang'

Faissal zou zich ook hebben bemoeid met de plannen die zijn vader smeedde voor een gewelddadige uitbraak uit de EBI. De politie werd daar al in 2020 over getipt. Zo kreeg Faissal opdracht om informatie te verzamelen over EBI-medewerkers.

De plannen om te ontsnappen uit de EBI werden op tijd doorkruist door het Openbaar Ministerie. Dat Faissal T. nu zelf ook in het zwaarste gevangenisregime van Nederland zit, wordt op dit moment aangevochten door zijn advocaten.

Die benadrukken dat hij geen strafblad heeft, niet wordt verdacht van liquidaties en in Dubai nog op de jeugdafdeling van de gevangenis zat, in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.

Of het zijn advocaten ook lukt hem uit de EBI te krijgen, is afwachten. Eén uitkomst is wel zeker, stelt raadsman Michael Ruperti: "Hij gaat geen levenslang krijgen".