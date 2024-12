Prachttreffer Taylor helpt Ajax naar tweede plaats, Almere City met 3-0 verslagen

Na drie wedstrijden zonder zege heeft Ajax weer eens de volle buit binnengehaald. In de Johan Cruijff Arena was Almere City een paar maten te klein: 3-0. Met de zege stijgen de Amsterdammers naar de tweede plek op de ranglijst. De afstand tot koploper PSV bedraagt zes punten.

De winterstop is niet ver weg meer voor Ajax en dat komt trainer Francesco Farioli goed uit. De Amsterdammers ploeteren al weken en de vermoeidheid is toegeslagen, zei de Italiaan al eerder.

Daarom wijzigde Farioli zijn ploeg zondag ook weer flink. Er stonden zes andere spelers aan de aftrap dan tijdens het verloren thuisduel met Lazio in de Europa League.

Afgekeurde treffer Almere City

Een van hen was Wout Weghorst. Hij opende, na een vlotlopende aanval, in de 12de minuut de score voor Ajax. Al had Almere City kort daarvoor gedacht zelf de eerste treffer op het bord te zetten.