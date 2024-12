Utrecht klimt naar tweede plaats door zege bij hekkensluiter Almere

FC Utrecht is door een overwinning bij hekkensluiter Almere City FC (1-3) over Ajax naar de tweede plaats in de eredivisie geklommen.

Het verschil met koploper PSV is zeven punten. Eerder vandaag verloor Ajax met 2-1 bij AZ in Alkmaar . Almere staat met evenveel punten als RKC Waalwijk op de laatste plaats, met vijf punten achterstand op nummer zestien Sparta Rotterdam.

Primeur voor Iqbal

Een tweede dreun voor Almere volgde al snel met een knap schot van Zidane Iqbal in de verre hoek. Hij werd daarmee de eerste Irakees met een eredivisiedoelpunt. Iqbal werd geboren in Manchester, maar speelt voor het Irakese nationale elftal.

FC Utrecht bleef door het resultaat voor het eerst in de clubgeschiedenis elf uitwedstrijden op rij ongeslagen in de eredivisie. Het vorige clubrecord van tien ongeslagen uitduels werd gevestigd in december 1980-mei 1981 en geëvenaard in januari-augustus 2021.