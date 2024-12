Ajax buigt voor sterk Lazio in Arena en zakt uit top acht Europa League

Ajax heeft zijn meerdere moeten erkennen in Europa League-koploper Lazio. De Amsterdammers gingen in de Johan Cruijff Arena onderuit tegen de sluwe en sterke Italianen: 1-3. Het was de tweede Europese nederlaag op rij, na de 2-0 nederlaag bij Real Sociedad .

Het was een topper in de Europa League tussen de nummer één na vijf speelrondes en de nummer zes. En voor Ajax ook een moment om ondanks de "leeglopende batterij" weer eens een goede wedstrijd op de mat te leggen.

Tchaouna straft fout Ajax, uithaal Traoré

Even na rust nam Traoré revanche. Uit een vrije trap werd een kopbal van Kenneth Taylor van de lijn gehaald en in de rebound schoot Traoré snoeihard raak met zijn linkerbeen.

Lazio neemt afstand via Dele-Bashiru en Pedro

Doordrukken zat er niet in voor Ajax. Lazio sloeg in de 52ste minuut opnieuw toe. Invaller Mattia Zaccagni zette voor en bij de tweede paal schoot de Nigeriaan Fisayo Dele-Bashiru binnen. Pasveer zat er nog aan, maar de bal was over de lijn.