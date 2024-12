NOS Voetbal • vandaag, 16:25 FC Twente pakt de punten in weinig enerverend thuisduel met FC Groningen

1:50 Bekijk de samenvatting van FC Twente-FC Groningen

FC Twente heeft een dikke week na de 6-1 afstraffing bij PSV in de competitie en luttele dagen na de 0-0 bij Olympiakos in de Europa League een thuiszege op laagvlieger FC Groningen geboekt. Het werd na een weinig enerverend duel 2-0 voor de nummer vijf van de ranglijst.

Twente begon, ondanks de zware wedstrijd van donderdag in Griekenland, ogenschijnlijk vol frisse moed aan de klus in de eigen Grolsch Veste. Maar lang duurde dat niet. De mannen van trainer Joseph Oosting, wiens zoon Thijs bij de tegenstander in de basis stond, vielen al snel ver terug.

Dat was voor het defensief gestarte Groningen het sein om uit de schulp te kruipen en halverwege de eerste helft als eerste gevaarlijk te worden: Jorg Schreuders schoot rakelings naast.

Carambole

Maar even later keken de gasten toch plots tegen een achterstand aan. Daan Rots vond de mee opgekomen rechtsback Bart van Rooij, wiens ongevaarlijk lijkende inzet via het been van Thijmen Blokzijl het doel in caramboleerde: 1-0.

Pro Shots Stije Resink en Sam Lammers strijden om de bal

Daarna regende het even kansen over en weer. Groninger Romano Postema schoot een keer tegen de paal en een keer naast, terwijl aan de andere kant een rollertje van Sam Lammers net aan de voor hem verkeerde kant van de paal verdween. Kort voor rust hield doelman Etienne Vaessen de Twente-spits eigenhandig van scoren.

Na rust veranderde er niet veel aan het spelbeeld, al kwam nu de eerste dreiging van de thuisploeg: Ricky van Wolfswinkel kopte recht op Vaessen af.

Maar Twente beschikt natuurlijk ook over Sem Steijn, die dit seizoen een ongekende scoringsdrift tentoonspreidt. Aangespeeld door (wederom) Rots kapte hij eerst Stije Resink uit om vervolgens de bal uit een moeilijke hoek via de lat het vijandelijke doel in te jagen. Het was al de twaalfde competitietreffer voor de topscorer van de eredivisie.

Het moeilijk scorende Groningen - met veertien goals houdt het in de eredivisie alleen Sparta (dertien) en Almere City (zeven) onder zich - speelde na die 2-0 een verloren wedstrijd. De noordelijke formatie vond niet meer de energie om het tij te keren, al moest Unnerstall bij het scheiden van de markt nog wel in actie komen bij een inzet van invaller David van der Werff.

Tegelijkertijd vond ook FC Twente het wel best in de laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar. Woensdag wacht het bekerduel met Katwijk en over een week gaan de Tukkers op bezoek bij AZ, een concurrent in de strijd om Europees voetbal volgend seizoen.