Saibari leidt ongenaakbaar PSV naar ruime overwinning op FC Twente: 6-1

Koploper PSV dendert door in de eredivisie. Na FC Utrecht afgelopen weekend (2-5) werd vrijdagavond met FC Twente opnieuw een uitdager met duidelijke cijfers verwezen naar de subtop. De Eindhovenaren wonnen in het eigen Philips Stadion met 6-1 van de Tukkers.

Door de zes doelpunten komt doelpuntenmachine PSV dit kalenderjaar in totaal op 111 goals en dat is een verbetering van het clubrecord.

Twente brutaal

Het was het hoogtepunt van een interessante openingsfase, waarin PSV er niet zonder slag of stoot in slaagde de regie te nemen. Twente kwam goed voorbereid voor de dag en koos brutaal de aanval.