Doelpuntenmachine PSV jaagt op records in laatste fase kalenderjaar

"Dat we niet gaan verdedigen als we 1-0 voorstaan, maar dat we op zoek gaan naar de 2-0 en de 3-0", zo lichtte PSV-trainer Peter Bosz zijn filosofie gisteren toe tijdens een persconferentie voorafgaand aan het eredivisieduel met FC Twente (vanavond om 20.00 uur). "Dat is hoe ik als trainer in elkaar zit."

Sinds Bosz voor de groep staat, is PSV een doelpuntenmachine waar in anderhalf jaar nog geen korrel zand in de motor is geslopen. Afgelopen weekend nog scoorden de Eindhovenaren vijf keer tegen FC Utrecht, de nummer twee van de eredivisie, die tot dat moment een van de minst gepasseerde defensies had.

Mede door de doelpuntenproductie tegen Utrecht ligt PSV op koers voor enkele bijzondere records.

Precies hetzelfde schema als vorig seizoen

Om met de meest opvallende statistiek te beginnen: PSV scoorde al vijftig keer in de competitie dit seizoen, minstens achttien goals meer dan elke andere ploeg in de eredivisie. Feyenoord volgt met 32 treffers.

Opvallend genoeg houdt PSV daarmee precies gelijke tred met het vorige seizoen. Ook toen stonden de Eindhovenaren na veertien eredivisiewedstrijden op vijftig goals.

Mocht PSV het huidige moyenne volhouden (3,6 goals per wedstrijd), dan eindigt het op 121 competitietreffers dit seizoen. In dat scenario zou de ploeg van Bosz één goal tekortkomen om het eredivisierecord te verbreken, want Ajax maakte in 1966/67 liefst 122 goals in één jaargang.

Pro Shots Peter Bosz coacht tijdens het eredivisieduel met FC Utrecht van vorig weekend

PSV, dat in de Champions League ook al tien keer scoorde in vijf duels, is in het huidige seizoen dus doorgegaan waar het vorig seizoen al mee bezig was: het maken van doelpunten.

Het jaar 2024 is dan ook bijzonder doelpuntrijk geweest voor PSV. Liefst 105 keer deden spelers van de Eindhovenaren het net bollen, waarmee een bijzonder clubrecord in zicht komt. In slechts twee kalenderjaren maakte PSV ooit meer goals in de eredivisie.

Meest doelpuntrijke kalenderjaren van PSV in de eredivisie Jaar Goals 1987 110 1995 107 2024 105 2023 103

PSV heeft nog vijf doelpunten nodig om het clubrecord te evenaren, maar zal die niet cadeau krijgen. De laatste tegenstanders van het kalenderjaar zijn FC Twente (thuis), sc Heerenveen (uit) en Feyenoord (thuis).

Twente en Feyenoord kregen allebei pas veertien goals tegen dit eredivisieseizoen, gemiddeld één per wedstrijd. Heerenveen staat weliswaar op 27 tegengoals, maar negen daarvan vielen in één duel (op bezoek bij AZ op 14 september).

Divers palet doelpuntenmakers

De scoringsdrift van PSV is niet zozeer te danken aan één of twee spelers die extreem productief zijn. De Eindhovenaren kunnen terugvallen op meerdere spelers die het doel makkelijk weten te vinden.

In de top tien van de topscorerslijst in de eredivisie staan dan ook vijf PSV'ers. Ricardo Pepi maakte de meeste treffers (9), gevolgd door Luuk de Jong (6), Guus Til (6), Johan Bakayoko (5) en Malik Tillman (5). En dan volgt Hirving Lozano nog op een gedeelde dertiende plaats op de topscorerslijst (4).

Wat PSV in zijn honger naar doelpunten helpt, is dat de kans groot is dat bij Twente vanavond doelman Lars Unnerstall ontbreekt. Hij speelde in de vorige speelronde ook niet en is voor het duel met PSV nog onzeker, zo vertelde Twente-trainer Joseph Oosting.

